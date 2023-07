Atalanta | Boga verso il Nizza | i dettagli

L'opinione dei tifosi dell'nei confronti della possibile vendita alla corte del Nizza dell'attaccanteL'attaccante dell'Jeremieè molto vicino a trasferirsi alla corte del Nizza: i nerazzurri vogliono portare la cifra a 20 milioni contro i 14 francesi. Trattativa dove sta filtrando grande ottimismo da ...Commenta per primo Secondo quanto riferisce RMC Sport , il Nizza fa sul serio per l'attaccante dell'Jeremie, sotto contratto fino a giugno 2026. Una prima offerta da 14 milioni di euro è stata respinta dal club nerazzurro, ma il nuovo rilancio da 20 milioni ha avvicinato sensibilmente ...Commenta per primo L'esterno d'attacco Jeremiepotrebbe lasciare l'insieme alla punta Højlund, ma con destinazioni differenti. Entrambi possono approdare in Francia: se il danese classe 2003 è corteggiato dal Psg, che può ...

Atalanta, Boga è sempre più vicino al Nizza La Gazzetta dello Sport

Gianluca Di Marzio di Sky ha rivelato un retroscena di mercato sul calciatore che in passato interessava anche alla SSC Napoli.Calciomercato Atalanta: la Dea ha respinto la prima offerta formulata dai francesi del Nizza per accaparrarsi l'ala sinistra Jeremie Boga ...