Atalanta | Boga ora può partire | il Nizza offre 15 milioni di euro

(Di lunedì 24 luglio 2023) Sembra potersi avviare verso i titoli di coda la (breve) storia tra Jéremiee l’: ilha messo nel mirino l’esterno ivoriano, arrivato dal Sassuolo nel gennaio 2022. I francesi sarebbero intenzionati a presentare alla Dea un’offerta che dovrebbe aggirarsi intorno ai 15di. I nerazzurri, dal canto loro, sono disposti a sedersi al tavolo per cercare un accordo su cifra e formule per definire la cessione del classe 1997. Il giocatotre avrebbe già dato il suo ok al trasferimento: in Francia ritroverebbe l’allenatore Francesco Farioli, con cui ha già lavorato al Sassuolo, quando era il vice di Roberto De Zerbi. Sabato nell’amichevole contro il Locarno non è stato impiegato da Gian Piero Gasperini ed è rimasto per tutto il secondo tempo a bordocampo. Già a gennaio 2023 il ...