Atalanta | Boga ai saluti | è a un passo dal Nizza

BERGAMO - Jeremieè a un passo dal trasferimento al Nizza . L'attaccante ivoriano, classe 1997 ma nato a Marsiglia , lascerà l'- ha collezionato 38 presenze e 2 reti dal gennaio 2022 - e indosserà la ...18 Il futuro di Rasmus Hojlund tiene banco in casa, ma un altro attaccane saluta Bergamo: Jérémie. Il calciatore ivoriano classe '97 non era un punto fermo nel progetto di Gasperini e il Nizza lo ha regalato a Farioli. I DETTAGLI - ...L'opinione dei tifosi dell'nei confronti della possibile vendita alla corte del Nizza dell'attaccanteL'attaccante dell'Jeremieè molto vicino a trasferirsi alla corte del Nizza: i nerazzurri vogliono portare la cifra a 20 milioni contro i 14 francesi. Trattativa dove sta filtrando grande ottimismo da ...

Atalanta, Boga verso l’addio: vicinissima la cessione al Nizza, le cifre Tutto Napoli

Dopo aver definito la cessione di Jeremie Boga, che diventerà un nuovo giocatore del Nizza, l'Atalanta sta per chiudere un colpo in attacco. El Bilal Touré è infatti a un passo dal diventare un nuovo ...L'attaccante classe 1997 lascia la Serie A ed è sempre più vicino all'approdo in Ligue 1: le cifre dell'operazione ...