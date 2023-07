Assunzioni 2023 per il ruolo da GPS | solo per sostegno | solo per chi presenta domanda entro 31 luglio ore 14 | e solo per chi è a pieno titolo in prima fascia o elenco aggiuntivo

Per quanto riguarda la social card, sono 31.322 gli abruzzesi che potranno andare in ufficio ... annunciando per i prossimi giorni una 'serie di incentivi alle'. D'Alberto si è ...L'esito di questa tornata concorsuale porterà alle, in Regione e negli altri enti, già a partire da fine. 'Un'adesione rilevante, qualificata e giovane. Numeri importanti per una ...I numeri(100% dirispetto ai corsi già avviati) ci dicono che il sistema di rete funziona, fa beneall'economia, e potrà diventare il marchio di fabbrica del nostro amato Made in Italy" ha ...

Assunzioni insegnanti con call veloce 2023: domanda, scadenze e novità Money.it

Decurtato da 500 a 150 mila euro il fondo per i patrocini onerosi, contestato dal gruppo Oso. Con l'ok di Sala delle Lapidi liberate risorse per la spesa. Esulta il sindaco: "Passaggio fondamentale pe ...Approvato questa mattina il Bilancio di previsione 2023/2025 del Comune di Palermo. La giunta può impiegare pienamente le risorse, ovvero un miliardo e 300 milioni per ciascuno dei tre anni. “Dopo tre ...