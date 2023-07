Ascolti tv | testa a testa tra Raul Gardini e Bold Pilot

(Di lunedì 24 luglio 2023) Al terzo posto 'Tim Summer Hits' su Rai2, con 1.275.000 spettatori e l’11% di share, nella prima serata tv di domenica 23 luglio, tra la docufiction ‘’, trasmessa da Rai1 con 1.484.000 spettatori e l’11.6% di share, e il film ‘– La leggenda di un campione’, trasmesso da Canale 5 con 1.428.000 spettatori e il 12% di share. Al terzo posto, ‘Tim Summer Hits’ su Rai2, con 1.275.000 spettatori e l’11% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Fbi: Most Wanted’ su Italia 1 (928.000 spettatori, share 7.1%), ‘Le ragazze’ su Rai3 (588.000 spettatori, share 4.9%), ‘Vacanze ai Caraibi – Il film di Natale’ su Rete4 (461.000 spettatori, share 3.8%), ‘Italia’s Got Talent – Best Of’ su Tv8 ...

Ascolti tv 23 luglio: testa a testa Raul Gardin-Bold Pilot Adnkronos

