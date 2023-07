Ascolti tv ieri | Tim Summer Hits record in share F1 fa calare soap Canale 5

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 24 luglio 2023) Glitv di, domenica 23 luglio 2023, hanno fatto registrare per Rai1 la vittoria in valori unici con il docufilm Raul Gardini: 1.484.000 telespettatori, 11.5%. In, invece, ha vinto5: il film Bold Pilot – Leggenda di un Campione è stato seguito da 1.428.000 telespettatori,11.9%. Su Rai2 TIMha ottenuto 1.275.000, 10.9%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 FBI: Most Wanted 928.000, 7% Rai 3 Le Ragazze 588.000, 4.8% Rete 4 film Vacanze ai Caraibi 461.000, 3.7% TV8 Italia's Got Talent – Best Of 347.000, 2.9% NOVE Only Fun – Comico Show 296.000, 2.3% La7 Yellowstone 165.000, 1.6%. IN AGGIORNAMENTO