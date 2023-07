Arriva in tv il film delle polemiche di Olivia Wilde | perché vedere “Don’t worry darling”

Leggi su amica

(Di lunedì 24 luglio 2023) Pochihanno fatto parte tanto di sé per tutto ciò che non ha a che fare con l’essenza delstesso. Gli extra hanno preso il sopravvento già in fase di realizzazione. E questo non ha fatto bene a Don’tDarling (2022). Seconda regia di. Chestasera in tv, in prima visione, su Sky Cinema Uno alle 21.15 (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense, in streaming su Now e on demand). La trama di “Don’tdarling” Alice (Florence Pugh) e Jack (Harry Styles) vivono nella comunità idealizzata di Victory. La città aziendale sperimentale che ospita gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory e le loro famiglie. L’ottimismo della ...