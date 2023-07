Arriva Caronte bis Picchi fino a 48 gradi al Sud

A causa della tanta energia in gioco (umidità e calore nei bassi strati dell'atmosfera trasportati in precedenza dall'anticiclone) e dei forti contrasti tra masse d'aria completamente diverse,...Disinformazione: colpa dei giornalisti Perché al giornalista piace avere il titolone, ', si salvi chi può' . Però in realtà quel giornalista dovrebbe anche pensarci su: ma è giusto dare ...L'emergenza In Pugliabis, l'afa sino a 46 gradi: bruciano frutta e verdura Benedetta De Falco 23 Luglio 2023

Meteo: arriva Caronte bis. Farà ancora più caldo. Quanto durerà LA NAZIONE

E le scorte di ghiaccio scarseggiano persino nel nosocomio. Il Pronto Soccorso dell’ospedale Vito Fazzi è stato intasato da centinaia di telefonate per interventi legati a malori per il gran caldo e ...In Italia avanza l'anticiclone africano Caronte e un insidioso break temporalesco. Il rischio, elevato, è quello di eventi estremi derivanti da questo tipo di contrasti: si teme soprattutto la grandin ...