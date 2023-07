febbraio 2023 una serie di dichiarazioni xenofobe e razziste del presidente Saied hanno ... un'ondata di violenza contro i neri, con conseguenti aggressioni, sgomberi sommari earbitrari di ...... superando i termini massimi stabiliti dalla legge;caso in cui sia stata impugnata una misura cautelare , come ad esempio quella deglidomiciliari. In questa ipotesi, il pm è tenuto a ...... negli uffici della Distrettuale antimafia a Bari, commentando l'operazione 'Game over' che questa mattina ha portato a decine diFoggiano. Il denaro raccolto dalla 'società', ha spiegato ...

Arresti nel Foggiano, Melillo 'la partita è appena iniziata' Tiscali Notizie

Hanno colpito anche in Martesana le tre persone arrestate dai Carabinieri ritenute responsabili di 14 rapine messe a segno in diverse province lombarde. Arrestati i rapinatori piromani Ad arrivare a l ...Cominciamo e finiamo con due vecchie storie che mandano lampi fino a oggi: il monumento al quattordicenne Emmett Till, torturato e ucciso nel 1955 in Mississippi. E l’aereo che Elvis Presley acquistò ...