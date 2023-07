Armored Core 6 | nuovi dettagli sul multiplayer

(Di lunedì 24 luglio 2023)6, il prossimo titolo di FromSoftware è protagonista di un’indiscrezione che riguarda il comparto. Ecco iUn post dell’utente EntertainmentMission sul subreddit diha mostrato una foto del box del gioco scattata in un negozio giapponese (le scatole vuote dei giochi in uscita sono spesso esposte in Giappone). Secondo il retro del box,6 supporterà ilonline per 2-6 giocatori. Una sezione aggiuntiva, tuttavia, suggerisce anche che altri giocatori saranno in grado di fare da spettatori, affermando che il tutto: “Supporta fino a 6 giocatori. Possono partecipare fino a 9 persone contemporaneamente, compresi gli spettatori”. Annunciato ai The Game Awards lo scorso ...

Bandai Namco e FromSoftware hanno condiviso un nuovo trailer diVI: Fires of Rubicon , il loro nuovo sparatutto con mecha in uscita il prossimo 25 agosto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Il video cinematico è ricco di tensione, esplosioni ...Bandai Namco e From Software hanno pubblicato il nuovo story trailer diVI Fires of Rubicon, nuovo capitolo della serie con i mecha che arriverà il 25 agosto su Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, PS4 e PC . Potete vedere il filmato in fondo alla notizia. Questa ...I due pezzi forti della line - up di Bandai Namco sonoVI , nuovo capitolo della serie di sparatutto mecha in uscita il 25 agosto, e l'attesissimo picchiaduro Tekken 8 , in arrivo entro ...

