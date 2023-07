(Di lunedì 24 luglio 2023) Da un’idea dell’architetto Pina Esposito nasce “ARK”, studio di architettura ed’interni: dal semplice relooking alla ristrutturazione più importante, Pina Esposito, mente creativa e strategica dello studio, realizza interior projects studiati per soddisfare le necessità di ogni tipo di committente, dando vita ad ambientazioni “tailor made” capaci di esprimere, con stili differenti, le personalità di chi le abita. “La progettazione di case ed affini è stata sempre per me una passione e poi un lavoro: con “ARK” voglio diventi qualcosa di più, per il mio team- formato da sole donne- e per i miei clenti. Negli ultimi tempi lo Studio si è distinto espandendo la propria esperienza in altri settori attraverso nuovi strumenti, avvalendosi di campagne comunicative mirate ...

Da un'idea dell'architetto Pina Esposito nasce 'Factory', studio di architettura ed'interni: dal semplice relooking alla ristrutturazione più importante, Pina Esposito, mente creativa e strategica dello studio, realizza interior ...... (75hz, DP, HDMI, 1920x1080), 90% DCI - P3, colori HDR, SGS Eye protectect,senza cornice, ... HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio 1599 Compra ora 34% Samsung Monitor Gaming Odyssey(...Da un'idea dell'architetto Pina Esposito nasce 'Factory', studio di architettura ed'interni: dal semplice relooking alla ristrutturazione più importante, Pina Esposito, mente creativa e strategica dello studio, realizza interior ...

ARK Design Factory, quando la casa diventa un'opera d'arte ... Il Denaro

Da un’idea dell’architetto Pina Esposito nasce “ARK Design Factory”, studio di architettura e design d’interni: dal semplice relooking alla ristrutturazione più importante, Pina Esposito, mente ...Not unlike Warren Buffett, Wood’s ARK Innovation fund has a concentrated portfolio, with 9.2 billion in assets with only 31 holdings. The top five stocks make up 40% of the fund. We screened those top ...