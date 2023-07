Ardea | piromani dei rifiuti in azione | ennesima notte di veleni nell’aria

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 24 luglio 2023)– Ancora roghi tossici, ancoranell’area a discapito della salute delle persone e del pianeta intero. La zona è quella all’interno dei 706 ettari del demanio pubblico delle Salzare. Ieri sera l’ennesimo incendio ad “Acque basse”, tra la Laurentina e i fabbricati della litoranea. Come nelle scorse notti leggi qui), ignoti hanno dato fuoco a cumuli dicreando alte colonne di fumo che sprigionavano odore acre in tutta la zona, disturbando residenti e vacanzieri. I sospetti si concentrano su i tanti svuotacantine che col proprio camioncino girano per la cittadina rutula ritirando di tutto e, invece di smaltire correttamente i, preferiscono dargli fuoco uccidendo lentamente loro stessi con le tossine che sprigionano. I villeggianti di via Alessandria sono disperati e ...