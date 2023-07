Anziana picchiata dalla badante nel Napoletano | la video-denuncia di Borrelli | “Ha usato anche il bastone”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Sono immagini terribili quelle che arrivano dal deputato di alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilioche hato, tramite i social, dei maltrattamenti su un’da parte della. “A Marigliano, uno dei paesi vesuviani del, una donna di 85 anni, che soffre di demenza senile, è statapropria”, ha scrittopubblicando il. Nel filmato, registrato dalle telecamere disorveglianza installate in casa dai parenti della vittima, la, “un’italiana che abita anch’essa a Marigliano, a un certo punto, mentre entrambe erano al letto, prende a schiaffi l’che tenta di alzarsi”. Nelle ...

