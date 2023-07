Antonio López | La Spagna tornerà al voto a fine anno

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 24 luglio 2023) Intervista al segretario storico del Ppe, europarlamentare del Partido Popular: “Siamo il primo partito, ma ilin estate ci ha danneggiato. Sánchez non può accettare il ricatto catalano. Ha perso Vox, anche per le lotte al loro interno", ma non è la sconfitta di Giorgia Meloni: "In Ue resta in piedi il dialogo con lei e anche con Salvini, non con Le Pen e AfD”