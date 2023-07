Andreini confermato alla presidenza dell’Associazione Pensionati di Coldiretti Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 luglio 2023) Romeodi Antegnate, classe 1954, laureato in agraria, una vita dedicata all’azienda di famiglia dove si allevano bovini da carne e si coltivano cereali, è statoguidadi. È stato eletto all’unanimità questa mattina nel corso dell’assemblea che si è tenuta presso l’agriturismo Molino dei Frati a Trescore Balneario,presenza del presidente diGabriele Borella e del direttore Carlo Loffreda. “È per me un grande onore poter ricoprire nuovamente questo incarico – ha sottolineato– e massimo sarà il mio impegno nel dare attenzione ai diritti e alle istanze degli agricoltori in pensione e per garantire ...