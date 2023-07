Andrea Dini | il mistero dell?avvocato precipitato dalla finestra | spunta la pista del ricatto

(Di lunedì 24 luglio 2023) L?asfalto in via Kennedy a distanza di giorni è ancora cosparsopolvere bianca antiscivolo gettata per coprire la macchia di sangue. In questo punto della città di...

All'ipotesi del gesto estremo i familiari non hanno mai creduto, poi quello strano furto durante i funerali del loro caro ha confermato i sospetti che nella tragica morte dell'avvocato, 50 anni, di Frosinone, ci fosse qualcosa di strano. Tanto che la Procura del capoluogo ciociaro ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio per fare luce sulla morte del legale ...È per questo che la procura della Repubblica di Frosinone ha deciso di aprire un fascicolo sulla morte dell'avvocatodi Frosinone. Se ne sta occupando la Squadra Mobile, coordinata ...Troppe cose non tornano nella morte di, avvocato di Frosinone deceduto martedì scorso, 18 luglio, dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio, al sesto piano di una palazzina. Dopo il volo mortale, durante i ...

La procura indaga per il reato di istigazione al suicidio. Qualcuno, questo è il sospetto da chiarire, potrebbe aver indotto il legale a lasciarsi cadere giù ...L’asfalto in via Kennedy a distanza di giorni è ancora cosparso dalla polvere bianca antiscivolo gettata per coprire la macchia di sangue. In questo punto della città ...