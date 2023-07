Ancora maltempo su Milano e Monza | un morto | mille disagi

Leggi su panorama

(Di lunedì 24 luglio 2023) Forti raffiche di vento, pioggia e grandine si sono abbattute sul nord Italia. Ilha colpito diverse zone, le più danneggiate sono statee Brianza, in particolare a Desio si è creato un fiume di acqua piovana e ghiaccio dovuto alla grandine. Nella zona ci sono alberi caduti dopo essersi sradicati dal cemento, tetti scoperchiati e strade allagate. Ailha causato danni anche alla stazione. Sempre nella zona una donna di 58 anni è morta dopo essere rimasta schiacciata da un albero, caduto a causa del, mentre camminava a Lissone, intorno alle 15.50. Tre persone sono invece rimaste ferite in diversi episodi mentre si trovavano su auto che sono state colpite da alberi crollati a Legnano (). Tutte e tre non sono in gravi condizioni. Una bomba ...