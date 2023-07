Ancora maltempo in Bergamasca | alberi sradicati e frane - Foto e video

Programma ritardato causa. Avanzano al secondo turno anche Bondar, Avanesyan e Riera Partenza con qualche ritardo ... Bolsova al servizio continua a non essere efficace e perdeil ...Certo, rimuovere le frane e rendere agibili le stradebloccate restano le priorità. Ma senza ... Come se non bastasse, in questi giorni, ilè tornato a fare danni con temporali, grandine ...... e recuperare risorse per i privati vittime del'. 'È stata avviata con gli Enti locali la ...per la gestione dei rifiuti per facilitare il più possibile cittadini e amministrazioni che...

Ancora maltempo in Lombardia: forti raffiche di vento e grandinate tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo Fanpage.it

È quanto fa sapere la sala operativa della Protezione Civile della Lombardia in un report diramato sul maltempo. Il livello dei due torrenti è attualmente in diminuzione. Nelle ultime 6 ore sono ...Sono ancora senza treni i passeggeri diretti a Lecco e Sondrio a causa del blocco della linea tra le stazioni di Monza e Carnate Usmate (Monza Brianza). (ANSA) ...