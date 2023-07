Ancora caldo record nel Centro-Sud | Nord nella morsa del maltempo

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 24 luglio 2023) Bollino rosso per ondate di calore in 16 città. A Milano è allerta arancione per temporali, grandine in Veneto Italia spaccata in due dal meteo, con ildache infiamma ile il Sud e ildelcon nubifragi e temporali chegiornata di ieri hanno colpito in particolar modo la Lombardia, soprattutto Milano e la provincia di Monza Brianza, dove una donna è morta schiacciata da un albero a Lissone. Sul fronte delle ondate di calore, anche oggi si registra il bollino rosso in ben 16 tra le città monitorate dal bollettino del ministero della Salute: si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti e ...