Anche l' Abruzzo sotto la morsa del caldo | oggi in regione raggiunti i 42 gradi

Primo tempo giocato a ritmo basso,per i carichi di preparazione, mentre nella ripresa c'è l'... Gli azzurri lasciano così il Trentino per riprendere la preparazione incon la prima delle ...il presidente Marcelli sarà presente al 'Villaggio del pastore', la manifestazione che si terrà proprio nella casa di Regione, a Palazzo dell'Emiciclo, nei giorni 28 e 29 agosto. Mi ...... accorciando le distanze tra l'e la Capitale sia come relazioni economiche, produttive, sociali mainfrastrutturali. Per il Governo centrale rappresenta un intervento di importanza ...

Pescara–Roma: Marsilio il futuro dell'Abruzzo è su ferro, 8 miliardi di ... Regione Abruzzo

Anche in questa settimana che si apre ... Allo spettacolo "Panariello VS Masini", presentato dal Teatro Stabile d'Abruzzo e da Friends & Partners, assisterà un pubblico di 1.400 spettatori paganti: ...Utilizziamo cookie tecnici, propri o di terze parti, per analizzare il traffico su questo sito web e migliorare la tua esperienza di navigazione. Puoi acconsentire, inoltre, all’installazione dei cook ...