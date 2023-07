Amichevoli Serie A 2023 | i risultati di tutte le partite giorno per giorno

Serve tenere tutti" FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanentiA, leestive di tutte le squadre Solo un pari per il Napoli nell'amichevole a Dimaro contro ...Stavolta contro la Spal squadra appena retrocessa inC. Buona la prestazione della squadra ... E va bene che sono, ma perdere non piace a nessuno. Il Napoli aumenta la spinta e pareggia ...... le ultimissime sul campionato italianoL'Inter di Simone Inzaghi, frae preparazione atletica, è al lavoro in vista dell'inizio del campionato italiano diA previsto per sabato 19 ...

Milan-Real Madrid 2-3, gol e highlights dell'amichevole. I rossoneri si fanno rimontare Sky Sport

NAPOLI (4-3-3): Gollini (46' Meret); Zanoli (46' Di Lorenzo), Ostigard (46' Rrahmani), Juan Jesus (46' Obaretin), Mario Rui (35' Olivera); Folorunsho (46' Anguissa), Demme (46' Lobotka; 89' Saco), ...Prime uscite stagionali per il Bari a Roccaraso. Nella località abruzzese, dove i biancorossi stanno svolgendo il ritiro precampionato, i galletti hanno disputato due gare ...