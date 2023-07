Amichevoli estive | Napoli-Spal | orario tv | come vedere partita

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – Ilin campo alle 18 a Dimaro contro lanel match principale in programma il 24 luglio tra le. La formazione allenata da Rudi Garcia affronta gli emiliani. La gara dei campioni d’Italia sarà trasmessa in diretta in tv in chiaro su TV8 e a pagamento su Sky al canale Sky Sport Calcio. Sarà possibileil match in diretta streaming tramite Now TV, TV8.it e l’app Sky Go. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Prosegue la preparazione delle squadre di Serie A in vista dell'inizio della stagione ufficiale. La Lazio liquida la Triestina 4 - 0 con gol di Immobile, Luis Alberto, Cancellieri e Zaccagni. Al Monza ...Terzo test stagionale per la Sampdoria, impegnata nel ritiro precampionato di Livigno. Si alza il livello dell'avversario e questa volta il match ha visto i blucerchiati opposti all'Aurora Pro Patria, ...

Amichevoli Estive 2023 su Sky, NOW e DAZN: le partite in diretta del 22 e 23 luglio Digital-Sat News

Il Napoli farà ritorno in Campania per affinare ulteriormente la preparazione per la prima di campionato il 19 agosto contro il Frosinone ...Al Viola Park la Fiorentina supera 3-0 il Catanzaro in amichevole. Qualche sorpresa nella formazione iniziale: Vincenzo Italiano ha voluto testare dal primo minuto Parisi e Sabiri, con quest’ultimo ...