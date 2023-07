Amichevoli estive | Milan-Real Madrid 2-3 | rimonta spagnola

(Di lunedì 24 luglio 2023) Rossoneri avanti 2-0 dopo il primo tempo, poi il crollo Ilbatte ilper 3-2 nell’amichevole giocata a Pasadena, in California. I rossoneri chiudono il primo tempo avanti 2-0 prima di subire la. Al 25? Tomori sblocca il risultato: corner di Pulisic, colpo di testa del difensore e 1-0 per il. Romero, entrato da poco al posto di Messias, firma il raddoppio al 42?. Krunic recupera palla, Loftus Cheek e Calabria rifiniscono, Romero conclude di sinistro: 2-0. Ilreagisce nella ripresa e pareggia con una doppietta di Valverde, favorita dalla difesa non irreprensibile. Al 57?, Sportiello non trattiene una conclusione non irresistibile. Al 59? un passaggio sbagiato di Tomori diventa l’assist per il 2-2. Le ...

I campioni d'Italia in campo alle 18 a Dimaro Il Napoli in campo alle 18 a Dimaro contro la Spal nel match principale in programma il 24 luglio tra le. La formazione allenata da Rudi Garcia affronta gli emiliani. La gara dei campioni d'Italia sarà trasmessa in diretta in tv in chiaro su TV8 e a pagamento su Sky al canale Sky Sport ...Prosegue la preparazione delle squadre di Serie A in vista dell'inizio della stagione ufficiale. La Lazio liquida la Triestina 4 - 0 con gol di Immobile, Luis Alberto, Cancellieri e Zaccagni. Al Monza ...Terzo test stagionale per la Sampdoria, impegnata nel ritiro precampionato di Livigno. Si alza il livello dell'avversario e questa volta il match ha visto i blucerchiati opposti all'Aurora Pro Patria, ...

«Un impatto alla Skriniar. È l'impressione suscitata dalle prime uscite del giovane neo-acquisto Yann Aurel Bisseck. Il 20enne difensore centrale tedesco, prelevato dall'Aarhus in Danimarca, è stato t ...