Amichevole | Milan battuto dal Real Madrid

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 24 luglio 2023) I Blancos si impongono 3-2 Ilesce sconfitto inper 3-2 contro ilnella prima partita della tourneè americana. La squadra di Pioli ha ben figurato ed addirittura si era portata sul 2-0 prima di subire la rimonta degli uomini di Ancelotti. Rossoneri in vantaggio poco prima della mezzora: corner di Pulisic e Tomori va più in alto di tutti e di testa firma il gol che sblocca il match.che allunga in chiusura di tempo: gran gol di Romero al 43? con una conclusione nel sette dal limite.che rinviene nella ripresa in tre minuti: prima una papera di Sportiello su tiro non irresistibile di Valverde al 57?, poi due minuti dopo ancora Valverde approfitta di un errore in disimpegno di Tomori. Spagnoli che mettono la freccia al minuto 84 con Vinicius, ...