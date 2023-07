Amichevole | Milan battuto dal Real Madrid

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – Ilesce sconfitto inper 3-2 contro ilnella prima partita della tourneè americana. La squadra di Pioli ha ben figurato ed addirittura si era portata sul 2-0 prima di subire la rimonta degli uomini di Ancelotti. Rossoneri in vantaggio poco prima della mezzora: corner di Pulisic e Tomori va più in alto di tutti e di testa firma il gol che sblocca il match.che allunga in chiusura di tempo: gran gol di Romero al 43? con una conclusione nel sette dal limite.che rinviene nella ripresa in tre minuti: prima una papera di Sportiello su tiro non irresistibile di Valverde al 57?, poi due minuti dopo ancora Valverde approfitta di un errore in disimpegno di Tomori. Spagnoli che mettono la freccia al minuto 84 con Vinicius, nonostante ...

... bomber di razza classe 1987, cresciuto nele reduce da decine di campionati di spessore in ...di lusso sabato prossimo, 29 luglio, contro l'Avellino a Palena, sede del ritiro degli ...Di lui Gianni Agnelli disse, durante l'in famiglia a Villar Perosa , diventata negli ... voleva quell'Europa che le era stata sempre negata, mentre ile l'Inter avevano sollevato già ...In tribuna nell'persa contro il Real Madrid proprio per via della trattativa di mercato che lo riguarda, Gabbia si trasferirà al Villarreal in prestito secco.- Chukwueze, questione ...

Amichevoli: il Milan dura un tempo, poi ecco il Real Madrid. I blancos vincono 3-2 - Sportmediaset Sport Mediaset

Junior Messias potrebbe saltare l'amichevole tra Juventus e Milan, in programma venerdì 28 luglio alle 4:30. Nel corso della gara con il Real Madrid, ...Il Milan aveva lavorato tanto a questo colpo in questo calciomercato, ma il giocatore si sta trasferendo in Premier League.