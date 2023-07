Martina Trevisan se la vedrà contro Camila Osorio nel secondo turno del WTA 250 di2023 , torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. Dopo la vittoria al ...in campo...Lorenzo Musetti se la vedrà contro Elias Ymer nel primo turno dell' Atp 500 di2023 (Germania) , torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. Ostacolo ...in campo25 ......di secondo turno per Martina Trevisan nell'"Hamburg European Open" ( WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando sui campi in terra rossa del "Rothenbaum Tennis Stadium" di, ...

Amburgo: martedì 2° turno per Trevisan, esordio per Paolini SuperTennis