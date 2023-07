Ambasciatore ungherese all’inauguazione della statua di Ignàc Semmelweis

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’di Ungheria in Italia, Ádám Zoltán Kovács, con la delegazione al seguito è stato ricevuto a Perugia. Il diplomatico è stato invitato per partecipare all’ospedale Santa MariaMisericordia alla cerimonia di inaugurazionededicata alla memoria di, medicoconosciuto per i suoi contributi allo studio delle trasmissioni batteriche da contatto e alla prevenzionefebbre puerperale. Successivamente la delegazione diplomatica è stata al Palazzo dei Priori, accolto dalla presidenteRegione, Donatella Tesei; dal sindaco Andrea Romizi; dall’assessore Cristina Bertinelli; dalla consigliera comunale e provinciale Erika Borghesi; dal consigliere Giacomo Cagnoli, come relazionato ...