‘Amalfi in Jazz’ | venerdì Daniela Tenerini and Four Seasons Quintet

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’ eleganza si fa musica ad “Amalfi in Jazz” conand. Gran finale per la rassegna inserita nel più ampio programma “Amalfi Summer Fest”, promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano, con un cocktail infallibile di Swing & Soul in programma28 luglio alle ore 22. Ancora una volta Piazza Duomo si trasformerà in un salotto sofisticato, reso ancora più affascinante dalle architetture arabo-normanne della Cattedrale di Sant’Andrea illuminate, a creare una scenografia suggestiva e di impatto, proiettando lo spettatore attraverso arrangiamenti sofisticati e mai scontati, in un ponte tra gli anni ’50 e i giorni nostri, riproponendo grandi classici del passato di calibro internazionale ...