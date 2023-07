Allerta meteo | in serata ancora piogge e temporali

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il maltempo ha già arrecato parecchi danni in Bergamasca, dove lunedì sera (24 luglio) è previsto un “rapido peggioramento con rovesci e” fanno sapere dal CentroLombardo. Gli esperti prevedono parzialmente nuvoloso sulla bassa pianura, con possibilità di fenomeni particolarmente intensi e abbondanti tra Prealpi, laghi e alta pianura. Nella notte tendenza a maggior coinvolgimento dell’est della regione. Temperature in lieve aumento: in pianura minime per lo più comprese tra 21 e 23°C; massime generalmente comprese tra 31 e 33°C. Venti deboli variabili in pianura, in rinforzo durante i rovesci e. Venti deboli da sud a 1.500 metri e moderati da sud/ovest a 3.000 metri.