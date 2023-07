Allerta annegamenti in estate | le regole dall' Oms

(Di lunedì 24 luglio 2023) In mare aperto, nei fiumi ma anche in piscine alte pochi centimetri: ogni anno, nel mondo, 236.000 persone muoiono per annegamento, per un totale di circa 2 milioni e mezzo di morti nell'ultimo ...

In mare aperto, nei fiumi ma anche in piscine alte pochi centimetri: ogni anno, nel mondo, 236.000 persone muoiono per annegamento, per un totale di circa 2 milioni e mezzo di morti nell'ultimo ...Da maggio in Italia almeno sette i bimbi morti. Il 25 luglio la Giornata della prevenzioneDa maggio in Italia almeno sette i bimbi morti. Il 25 luglio la Giornata della prevenzione

Allerta annegamenti in estate, le 6 regole dall'Oms - Sanità - Ansa.it Agenzia ANSA

In mare aperto, nei fiumi ma anche in piscine alte pochi centimetri: ogni anno, nel mondo, 236.000 persone muoiono per annegamento, per un totale di circa 2,5 milioni di morti nell'ultimo decennio.In mare aperto, nei fiumi ma anche in piscine alte pochi centimetri: ogni anno, nel mondo, 236.000 persone muoiono per annegamento, per un totale di circa 2,5 milioni di morti nell'ultimo decennio. Le ...