Allegri | Mercato? Ne parlo sempre con Giuntoli | se ci sono possibilità bene | sennò siamo già al completo

parla di: cosa manca per completare il quadro " In realtà io parlo ditutti i giorni con il direttore... Valutiamo al meglio la squadra: se si può si migliora, ma è inutile ...La Gazzetta dello Sport apre con le dichiarazioni di: ' Juve, ti spingo io '; in taglio alto evidenzia la sfida sultra Milan e Roma, entrambe a caccia di una punta. Le parole di ...Lukaku serve e Lukaku sarà, insomma, Giuntoli esono molto d'accordo su questo ...

Allegri: 'Juve, l'obiettivo é la Champions. Pogba indietro, non giocherà, cautela con Vlahovic. Su acciaccati, modulo e mercato...' ilBianconero

Da Vlahovic al rientro di Pogba, le parole del tecnico bianconero dalla tournée statunitense: “La nuova stagione sarà diversa”.La valutazione di mercato del giocatore è di circa 40 milioni di euro. Rinforzi importanti voluti da Allegri, soprattutto il belga sarebbe considerato ideale dal tecnico della squadra bianconera.