Alfonso Signorini trema | stessa sorte della D’Urso? L’ultimatum di Pier SIlvio

(Di lunedì 24 luglio 2023) Per questa edizione del Grande Fratello Vip 8 sono in arrivo grandi novità. Non solo il cast misto, ma anche il nome cambiato al programma che sembra non si chiamerà più GF Vip. Ma non è tutto, perchè anche la Casa subirà cambiamenti ed infine anche lo stesso regolamento del programma. Proprio per questo motivo, L'articolo proviene da KontroKultura.

Giorni fa il portale Dagospia.it ha riportato in anteprima che Cesara Buonamici dovrebbe essere la nuova opinionista della prossima edizione del reality show condotto da. E a quanto pare sarà anche l'unica stavolta, visto che al suo fianco non dovrebbe avere nessuno. Una notizia che ha spiazzato un po' tutti, compresa Selvaggia Lucarelli , che non ...... lunedì 11 è il giorno scelto dalla rete per dare il via ad una stagione quasi inedita del format che anche quest'anno sarà condotto da. "Questa partenza anticipata servirà al ...Da qui la scelta dell'ad di bocciare alcuni nomi che erano stati proposti dal conduttore, tra i quali quelli di Antonio Razzi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni. Il cambio di ...

Gf Vip, l'addio (a sorpresa) di Giulia Salemi: «Grata a Mediaset, ma mi dedicherò ad altro». Il motivo e dove ilmessaggero.it

Negli anni si è più volte collegata con Alfonso Signorini per le anticipazioni serali, ora Cesara Buonamici commenterà in studio le vicende della nuova edizione del ...Grande Fratello, la conduttrice e politica non ha dubbi sulla giornalista: "Sa spararti la verità in faccia" Giorni fa il portale Dagospia.it ha riportato ...