Alfa Romeo | il 30 agosto la presentazione di una nuova supercar | torna la mitica 33 Stradale?

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il produttore italiano presenterà unavettura ad, definita come una creazione come nata da audacia e passione. Potrebbe essere la rivisitazione in chiave moderna della33....

Nuova livrea in onore di Kick A Spa - Francorchamps l'sfoggerà una nuova livrea per celebrare la sua partnership con il gigante dello streaming Kick. Le C43 di Valtteri Bottas e Zhou Guanyu saranno caratterizzate da un look aggiornato con ...Le emozioni del doppio piazzamento in Q3 Fino alle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria , che hanno peraltro battezzato il nuovo format del sabato, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou non erano mai ...Si tratta di un esercizio costruito partendo da unaGiulia Super 1.3 rimessa a nuovo senza modificare il design, ma piazzando sotto il cofano un motore ben più potente . Vediamo insieme di ...

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Coupé: la rivale di BMW M4 fa paura ClubAlfa.it

Nuova livrea Alfa Romeo in Belgio. Il team avrà una nuova livrea speciale che celebra la sua partnership con lo sponsor KICK.Alfa Romeo, storica casa italiana, ha deciso di non introdurre una delle tecnologie più diffuse sulle auto moderne: ecco di quale si tratta ...