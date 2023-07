Albero cade per il maltempo | lei stava passeggiando lì vicino | donna muore schiacciata

(Di lunedì 24 luglio 2023) Unadi 58 anni è morta,da uncaduto a Lissone, in provincia di Monza e Brianza. L'incidente è avvenuto oggi lunedì 24 luglio, poco prima delle 16, in via Louis Braille 39. Immediato l'intervento di vigili del fuoco, carabinieri e 118. I sanitari, però, hanno potuto solo...

Un uomo è rimasto lievemente ferito quando unè caduto sulla sua auto. - Maltempo al Nord e caldo al Sud: ecco perché e che cosa succederàNello specifico a Sulzano si segnala la caduta di un grossolungo la frequentatissima litoranea che attualmente è chiusa al traffico con ovvi disagi per gli automobilisti. Danni anche a ...Tantissimi gli alberi caduti a Monza in seguito al violento temporale abbattutosi sulla Lombardia nel primo pomeriggio di lunedì 24 luglio. Nelle immagini, uncrollato su di una abitazione vicino via Gottardo, e un altro più piccolo crollato poco lontano, in via Sempione.

Violento temporale a Monza: un albero cade su una casa e distrugge la facciata Repubblica TV

La violenta ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Milano, ma anche quella di Monza e Brianza, ha causato danni ingenti in decine di Comuni. Nella zona industriale di Arconate si segnalano ...A Parabiago, in provincia di Milano, dove le strade si sono completamente allagate, alcuni tetti sono stati divelti e sono caduti diversi alberi: un grosso albero è caduto su una casa dove pare non vi ...