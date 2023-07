Alberi caduti e treni cancellati | la stazione di Monza inagibile dopo i danni causati da pioggia e raffiche di vento – Video

FOTO Oltre cento le chiamate al centralino dei vigili del fuoco pere tetti scoperchiati dopo l'ennesima ondata di maltempo, soprattutto nella zona nord ovest della città Metropolitana ...Maltempo nel Milanese,: oltre 100 chiamate ai Vigili del Fuoco Un violento temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio su Milano e sulla Brianza . A Legnano tre persone sono rimaste ferite mentre si ...Lieto fine per il conducente di un'auto che oggi, 24 luglio 2023, è rimasto bloccato nell'acqua presente nel sottopasso di Canegrate . Diversi glie le strade allagate. Auto bloccato nell'acqua del sottopasso Un violentissimo temporale, accompagnato da grandine e tromba d'aria, si è abbattuto su Canegrate intorno alle 13.40. Sono ...

Maltempo, a Milano chiusa la metropolitana per gli alberi caduti | Trenord: "Numerosi danni e guasti" TGCOM

Un violento nubifragio si è abbattuto sull'Alto Milanese, dove intorno alle 13.40 di lunedì 24 luglio è esplosa una bomba d'acqua. La zona più colpita è ...La Polizia Locale di Brugherio ha chiuso al traffico via Sciviero per mettere in sicurezza pedoni e automobilisti. Dopo la bufera che si è abbattuta sulla città nel primo pomeriggio di oggi, un tetto ...