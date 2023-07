Al via il summit ECAM | guidare il cambiamento per un pianeta prospero

(Di lunedì 24 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Le sfide e le opportunità nei settori della sanità e della sicurezza alimentare in Europa, Africa e Medio Oriente in un momento particolarmente rilevante alla luce del contesto internazionale. E’ il 4°organizzato a Roma dal Gruppo San Donato e GKSD Investment holding, che ha visto la presenza, tra gli altri, del ministro per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati; Kamel Ghribi, presidentecouncil, presidente GKSD e vice presidente del Gruppo San Donato e Angelino Alfano, presidente del Gruppo San Donato. Tra gli argomenti principali il ruolo del multilateralismo per garantire una pace e una cooperazione duratura; il ruolo del “Global South” nello scenario internazionale; nuovi modelli di cooperazione multilaterale per rendere la comunità internazionale più resiliente a futuri shock ...

Per il ministro Casellati "il quartodell'ECAM rappresenta un momento davvero importante perchè affronta temi dai quali dipende lo sviluppo del pianeta e il destino delle future generazioni, ...... gli osservatori si aspettano ancora una mossa da un quarto di punto neldi giovedì. Potrebbe invece restare la nebbia intorno allada imboccare per il prossimo meeting, in settembre, per ...Il " Food System" è un momento fondamentale per i 193 Paesi membri dell'Onu per riferire sui progressi compiuti a livello nazionale dal Vertice del 2021 e sui loro contributi al ...

Oggi al via il summit Fao a Roma, obiettivo «Fame Zero» nel 2030: sforzi da raddoppiare in metà ... Il Sole 24 ORE

The new preventive measure was implemented after Biden took a hard fall on stage at an Air Force graduation ceremony last month.As Russia seeks more allies during its invasion of Ukraine, longtime U.S. security partner Kenya might not be an obvious choice. But hours after Russia terminated a deal to keep grain flowing from ...