Al Hilal offre 300 milioni per Mbappé | Psg ' parlate con lui'

"Il Psg ha dato ad Alil permesso di negoziare con Kylian Mbappe un trasferimento da 300 milioni di euro", ha detto la fonte. Mbappé ha ancora un anno di contratto con il Psg ma ha già fatto ...Rinnovo che invece potrebbe a questo punto tardare ad arrivare, visti i nuovi scenari che si aprirebbero nel caso Mbappe venisse venduto all'Al -. Un intrigo di mercato che va avanti da più di ...Il giornalista James Benge specifica anche gli importi che andranno al calciatore e che l'anno dopo sarebbe libero di andare al Real Al300 milioni al PSG. Oltre a questo, sono pronti a ...

L'Al Hilal offre 300 milioni per Mbappé. Il Psg ci sta, palla a Kylian La Gazzetta dello Sport

L’Al-Hilal ha offerto al Paris Saint Germain 300 milioni per il cartellino di Mbappè, il club è disposto a trattare. Le voci della Premier e dell’Inter ma non ci sono riscontri per ora.Il PSG ha accettato un’offerta da 300 milioni per Kylian Mbappé dall’Al Hilal. Il francese non ha ancora risposto alla proposta.