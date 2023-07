... Chelsea, Liverpool e soprattutto l'Al, che ha offerto cifre record per riuscire a portare ... I media francesi parlano di 200 milioni al Psg e altrettanti diper l'attaccante. Se l'...L'Al -ha rilanciato, per il belga. L'ha fatto nelle ultime ore, aumentando l'da destinare all'attaccante: 50 milioni di euro a stagione, dieci in più di quelli offerti un mese fa'. L'...Quanto costa prenderlo subito, a un anno dalla scadenza del contratto Tra cartellino,e ... 600 MILIONI DALL'ARABIA - Chi 400 milioni sul piatto potrebbe metterli davvero è l'Al -, club ...

Al Hilal, ingaggio shock per Malcom | Mercato Calciomercato.com

L'Al-Hilal ha in serbo un'offerta folle per Mbappè. Sono pronti 400 milioni di ingaggio per un solo anno e 200 milioni al Psg.Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Juve sta cercando il piano alternativo per concretizzare l’ingaggio del centravanti Gianni Pampinella Redattore Dopo aver scoperto che flirtava con M ...