Al-Hilal choc | offerti 300 milioni al PSG per Mbappé | 700 al giocatore

OFFERTA- Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano infatti, l' Al -ha presentato un'offertaper portare Mbappé nella Saudi Pro League: 300 milioni di euro , tanto ha proposto al ...... si fa per dire, dell'Al -. Potrebbe però non essere finita qua, dal momento che da quelle ... L'offertaal Toro, che ci pensa. Se un tempo quelli orientali erano i campionati dove andare a ...Diritti tv, stangata dell'Antitrust a Dazn e Tim: multa da milioni di euro, cosa è successo Milinkovic Savic ufficiale all'Al: ha firmato un triennale. L'addio alla Lazio: 'Non vi dimenticherò ...

Clamoroso Al-Hilal: offerti 300 milioni al PSG per Mbappé Calciomercato.com

Il caso Kylian Mbappé continua ad agitare il Paris Saint-Germain. Luis Enrique dal Giappone non parla dell'attaccante, lasciato a Parigi con gli altri esuberi dopo la decisione di non prolungare il co ...Il francese ha già l’accordo col Real per il 2024, quando si libererebbe a parametro zero: il Psg minaccia un anno di panchina ...