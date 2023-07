Al Bano | il retroscena su Berlusconi e la scomparsa della figlia Ylenia | Non lo dimenticherò mai

(Di lunedì 24 luglio 2023) AlCarrisi non ha mai nascosto la sua stima e l'affetto che ha sempre nutrito per Silvio. Oggi, in un'intervista a Eva 3000, svela unche aiuta a comprendere meglio certi sentimenti. Il presidente di Forza Italia e fondatore di Mediaset gli è stato molto vicino nel...

... figlia del grande Al, avvenuta nel 1994 a New Orleans. Il cantante di Cellino San Marco è tornato sulla vicenda in un'intervista rilasciata a Eva 3000 e ha svelato unche riguarda ...AlCarrisi, in una intervista rilasciata a Eva 3000, è tornato a parlare della scomparsa della figlia Ylenia ed ha rivelato per la prima volta unche riguarda Silvio Berlusconi, il ......di AlCarrisi ha rivelato che Alfonso Signorini l'ha invitata nuovamente a partecipare al reality ma ha preferito rinunciare. La Lecciso si è poi lasciata andare spiegando alcuni...

Al Bano e quel jet privato: il cantante svela per la prima volta un retroscena su Berlusconi e la scomparsa di leggo.it

In un'intervista rilasciata a Eva 3000, Al Bano Carrisi ha affrontato vari argomenti riguardanti la sua vita e la sua carriera. L'intervista ha offerto uno sguardo su diversi aspetti ...In un'intervista rilasciata al giornale 'Eva 3000', Al Bano si è reso protagonista di una rivelazione su Silvio Berlusconi mai raccontata prima ...