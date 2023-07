Al Bano | clamoroso | “Berlusconi quando è scomparsa Ylenia mi ha stupito” Cosa ha fatto per me

(Di lunedì 24 luglio 2023) Torna sotto ai riflettori, AlCarrisi, il quale ha recentemente parlato della sua volontà di tornare al Festival di Sanremo 2024 da solo e non con la Power. Ma non solo si è lasciato andare sula sua vita privata svelando dettagli inediti e molto interessanti sul rapporto con Loredana. Largo spazio anche ad, la L'articolo proviene da KontroKultura.

"Chi voglio a Sanremo": Alscatena un terremoto a MediasetLa rivelazione di Al: 'Se fossi nato femmina il mio nome sarebbe stato...' L'artista ha svelato inoltre perchè si chiama Al: A proposito del suo nome, prima della fine dell' intervista il ......in unritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ammettendo inoltre di essersi molto dispiaciuto di non aver visto Loredana Lecciso sul palco degli ottant'anni di Al: '...

Al Bano Carrisi, clamoroso: "Quando è scomparsa Ylenia, Silvio Berlusconi..." Liberoquotidiano.it

È un pensiero fisso, un dolore perenne per Al Bano la scomparsa della figlia Ylenia. Non se lo è perdonato e mai si perdonerà per quel sì che le ha detto prima della sua… Leggi ...Torna sotto ai riflettori, Al Bano Carrisi, il quale ha recentemente parlato della sua volontà di tornare al Festival di Sanremo 2024 - una sorta di appello ad Amadeus - ma da solo, insomma senza Romi ...