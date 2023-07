Agricoltura sostenibile | una ricetta italiana L’intervento del ministro Lollobrigida

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 luglio 2023) Per molto tempo abbiamo vissuto di certezze che, in particolare negli ultimi quattro anni, sono andate affievolendosi. Siamo sempre stati convinti che la libertà personale non fosse comprimibile, se non per crimini commessi, ma la pandemia ci ha insegnato che c’è un momento nel quale, per ragioni diverse, la libertà si può perdere per ragioni giustificabili, ma che sono nuove rispetto a quelle cui eravamo abituati. Lo stesso ragionamento vale con l’aggressione della Russia all’Ucraina, sul campo energetico e dell’approvvigionamento alimentare, penso al grano. Eventi come questi hanno dimostrato che fatti contingenti possono mettere in discussione i sistemi produttivi, minando la stessa possibilità di produrre; portando così a un aumento dei prezzi nel comparto alimentare. È così emerso che serve inquadrare un processo in cui ci sia maggiore garanzia generale delle filiere di ...