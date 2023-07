Aeroporto Catania | martedì Salvini convoca un tavolo al Mit

(Di lunedì 24 luglio 2023) commenta Mentre continua l'emergenza black - out a, il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo, hato per25 luglio unal Mit per affrontare il dossier dell'...

'Dopo quasi dieci giorni dall'incendio all'di, finalmente il ministro Salvini ha convocato il tavolo con tutti i soggetti interessati. Bene, ma non si poteva fare prima', chiede la ...Il ministro per la Protezione civile, la città è in un momento di difficoltà anche per la concomitante e perdurante chiusura dell'Roma, 24 lug. " "Dopo quasi dieci giorni dall'incendio all'di, finalmente il ministro Salvini ha convocato il tavolo con tutti i soggetti interessati. Bene, ma non si poteva fare prima". Lo chiede la coordinatrice nazionale di Italia Viva ...

Aeroporto di Catania, il governo accende i riflettori sul rogo Il Sole 24 ORE

Il tavolo è stato convocato dal Ministro Salvini. E' stato convocato per domani al Mit, dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, un tavolo per discutere della situa ...Mentre la temperatura ha raggiunto il picco di 47,6 gradi (e martedì sarà ancora bollino rosso), a Catania proseguono i black-out e la maggior parte della città continua a essere senza acqua. Le inter ...