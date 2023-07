Aeroporti | Sac Catania | ' lavori h24 per ripristino terminal A'

(Di lunedì 24 luglio 2023) Palermo, 24 lug. (Adnkronos) - La società di gestione dell'Aeroporto dicomunica che, oggi, si è tenuta in aeroporto la visita di alcuni componenti della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, accompagnati da alcuni deputati nazionali e regionali. L'incontro è stato l'occasione "per fare il punto della situazione a seguito dell'incendio alA e per rispondere ai quesiti degli esponenti politici intervenuti, che ringraziamo per l'interesse mostrato, per la grande partecipazione e per l'apporto costruttivo", dicono dalla sac. "I deputati presenti hanno posto alcune domande alle quali hanno risposto l'amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi, e il direttore dell'Enac, Antonino Caruso, prima di effettuare un sopralluogo alC e presso le nuove strutture campali montate durante la scorsa notte ...

Le compagnie aeree avrebbero dovuto gestire al meglio il flusso di aggiornamenti, ma dallaci ... in tempi celeri all'operatività di uno dei maggiorieuropei per traffico voli e ...Come preannunciato nella giornata di ieri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha trasmesso oggi una lettera alla Società Aeroporto Catania () e ad Enac per sollecitare precise informazioni relative ai piani di ammodernamento dello scalo aeroportuale di Fontanarossa e sulle tempistiche di riapertura dopo l'incendio che ne ha gravemente ......è scaturito nell'affrontare l'emergenza 'voli' non solo nello scalo etneo ma negli altri... " Le scandalose vicissitudini che hanno portato laad usurpare l'aeroporto ragusano di Comiso ...

Sac: aggiornamento situazione in aeroporto | Aeroporto ... Aeroporto Catania

Palermo, 24 lug. (Adnkronos) – La società di gestione dell’Aeroporto di Catania comunica che, oggi, si è tenuta in aeroporto la visita di alcuni componenti della Commissione Trasporti della Camera dei ...E' fissato per martedì 25 luglio, il tavolo al MIT voluto dal ministro Matteo Salvini per discutere sul dossier dell'aeroporto di Catania.