(Di lunedì 24 luglio 2023) Molta più attenzione al benessere psico-fisico, cala l’appeal dellegiuridiche e delle Forze dell’ordine. Una ricerca di, società di TheGroup che sviluppa il capitale umano, punta i riflettori sullepiù desiderate dagli italiani, e le mette acon quelle desiderate 10fa. E ci sono molte novità. Una psicologa durante una seduta. Secondo una ricerca, il lavoro da psicologo è uno dei più ambiti dagli italiani. Getty Images Il Covid ci ha cambiato, ci ha reso più attenti alla salute e al benessere ma anche più fragili e bisognosi di aiutoco. Non è un caso se, rispetto a 10fa, l’interesse per ledi medico e ...

... Angelina Coletta, head operations Abruzzo Molise di, Roberto Bonaduce, plant manager di ... che hain luce una prospettiva unica sull'importanza dell'apprendistato per lo sviluppo ...I casi virtuosi Il whitepaper di TheGroup presenta anche i best case di aziende che si ... Dall'indagine emerge infatti che meno della metà (il 41%) delle aziende intervistate haa punto ...È quanto hanno presentato PHYD, la Digital Venture di TheGroup, e Radical HR, club di ... rispetto alle regioni del Nord , nel Sud Italia il numero di aziende che hain campo policy ...

Diversity, Equity & Inclusion: creare valore per il mondo del lavoro e per la società Linkiesta.it

Adecco ha messo a confronto le professioni più ambite 10 anni fa e oggi. Il risultato Boom per psicologi e nutrizionisti, crollano cantanti e archeologi ...I primi dati dell’indagine promossa da The Adecco Group Italia mostrano luci e ombre di questa pratica che, tra le aziende che mettono in campo iniziative di inclusione, è capace di creare valore non ...