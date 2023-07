Addio uccellino | Twitter diventa “X” e vira al nero

L'all''Larry T Bird' " così come lo aveva chiamato il co - fondatore di Twitter Biz Stone in onore dell'ex giocatore di basket dei Boston Celtics Larry Bird " potrebbe anche tradursi ...L'all''Larry T Bird' " così come lo aveva chiamato il co - fondatore di Twitter Biz Stone in onore dell'ex giocatore di basket dei Boston Celtics Larry Bird " potrebbe anche tradursi ...L'ad Yaccarino spiega: 'X è il futuro dell'interattività illimitata' Twitter diceal suo logo con l', e - forse - anche al suo iconico colore blu. Con una serie di cinguettii Elon Musk ...

Elon Musk cambia logo a Twitter: addio all’uccellino blu, arriva la X Il Sole 24 ORE

Si abbandona l’uccellino blu che lo caratterizzava dalla sua nascita nel 2006, la drastica decisione del cambio di logo annunciata da Elon Musk.L'iconico uccellino bianco su sfondo azzurro verrà sostituito da una "X", così come il nome stesso. Musk punta ad utilizzare il social anche per i pagamenti digitali e i servizi bancari ...