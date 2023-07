Addio a Trevor Francis | fu il centravanti della Sampdoria e del Nottingham Forrest

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il calcio internazionale e italiano è in lutto per la scomparsa di, una leggenda del calcio inglese. A Marbella, è stato colto da un infarto, che purtroppo gli è stato fatale. Questa ...

'Rest in peace,' le parole della sua ex squadra.Sampdoria, chi eraFrancis . "L'attaccante più difficile che ho marcato La lista è lunga ma uno che era particolarmente ostico da marcare eraFrancis ". Parole di Fulvio Collovati , ...TAGS molassana CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Sampdoria,Francis: aveva 69 anni Articolo successivo Allerta Meteo, le disposizioni del COC di Genova redazionegenova ...

Addio a Trevor Francis, ex attaccante inglese di Sampdoria e Atalanta Corriere dello Sport

Darwin Pastorin ha ricordato un aneddoto storico sul calciatore scomparso quest'oggi in Spagna all'età di 69 anni a causa di un malore improvviso.Aveva solo 69 anni Trevor Francis, un mito del calcio inglese, che è mancato per un malore improvviso mentre si trovava in vacanza a Marbella. A dare il triste annuncio è stato ...