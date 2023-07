Commenta per primoFrancis , ex attaccante della Sampdoria e del Birmingham City tra le altre, si è spento oggi all'età di 69 anni a causa di un infarto . In blucerchiato dal 1982 al 1986, l'inglese ha ...Lutto nel mondo del calcio, con la scomparsa diFrancis . L'ex attaccante è morto all'età di 69 anni mentre si trovava in Spagna, sembra a causa di un infarto . Francis era stato colpito da un attacco di cuore già 12 anni fa e per questo ...... Mercoledì è un Giorno Triste Bill Hader - Barry , Wow Declan Lowney - Ted Lasso ,, Vi ...Sketch Show Last Week Tonight With John Oliver Saturday Night Live Talk Series The Daily Show with...

Addio a Trevor Francis, ex attaccante inglese di Sampdoria e Atalanta Corriere dello Sport

La Sampdoria e il calcio mondiale in lutto per uno dei più grandi calciatori inglesi. Parliamo di Trevor Francis che è morto di infarto.Lutto nel mondo del calcio, con la scomparsa di Trevor Francis. L'ex attaccante è morto all’età di 69 anni mentre si trovava in Spagna, sembra a causa di un infarto. Francis era stato colpito da un at ...