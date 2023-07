Addio a Marc Augé | chi era il filosofo e la sua teoria dei «non luoghi»

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 luglio 2023) È morto a 87 anni il grande antropologo e. Nato a Poitiers (Francia) il 2 settembre 1935, è noto per alcune teorie innovative e per le sue importanti ricerche etnografiche, svolte soprattutto in Africa e in America latina. Ha diretto la prestigiosa École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi (EHESS), di cui è stato a lungo Presidente, e l’Istituto francese di Ricerche per lo sviluppo (IRD). Sono innumerevoli le opere a sua firma che hanno segnato le scienze sociali. Molti dei suoi lavori li ha dedicati alla mobilità dell’essere umano nel mondo. Basta pensare a Un etnologo nel metrò del 1986 o al più recente Il bello della bicicletta del 2008. La grande fama, però, è arrivata quando ha dato vita alladei non-(Non-. Introduzione a ...