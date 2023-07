Acqua | rubinetto a secco nei Comuni con impennate dei consumi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLe alte temperature stagionali stanno mettendo a dura prova il sistema idrico dell’Irpinia, con cinquedella provincia costretti a fare i conti con la rottura delle condotte e la necessità di adottare misure drastiche per fronteggiare la difficile situazione. Idi Villanova Del Battista, Zungoli, Castelvetere sul Calore, Mirabella Eclano e Montecalvo hanno registrato un’impennata deiidrici, aggravata dalla vetustà delle infrastrutture, che ha messo in crisi l’approvvigionamento dell’potabile nelle zone interessate. L’Alto Calore Servizi S.p.A., l’ente responsabile della gestione dell’nella regione, si è trovato costretto ad adottare misure di emergenza per far fronte alla situazione. In particolare, per garantire il rifornimento alle utenze ...